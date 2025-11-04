日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、クリスマスメニューの予約受付を11月4日から開始しています。【画像】「さすがに豪華すぎ！」これが、ケンタッキーの“クリスマスメニュー”たちです！「オフピーク予約」でバーガーお試し券もらえる！今年の「クリスマスメニュー」には、発売40周年を迎える「パーティバーレル」が、歴代のバーレルデザインを取り入れた40周年記