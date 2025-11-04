モデルでタレントのトリンドル瑠奈（３１）が４日、自身の公式ＳＮＳを更新し、芸能事務所「スペースクラフト・エージェンシー」に所属事務所を移籍することを発表した。「ご報告」として「この度、スペースクラフト・エージェンシーに所属する事になりました。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と投稿した。瑠奈は、トリンドル玲奈の妹で２０２０年からプラチナムプロダクションに所属し、モデルやタレントとして