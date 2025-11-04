【ワシントン＝阿部真司】ＡＰ通信によると、米国のブッシュ（子）政権下の２００１〜０９年に副大統領を務めたディック・チェイニー氏が３日死去した。８４歳だった。アフガニスタンやイラクでの対テロ戦争を積極的に後押しするなど、米同時テロ以降のブッシュ政権の外交政策に多大な影響力を行使し、「史上最強の副大統領」とも評された。１９４１年、米ネブラスカ州生まれ。ワイオミング大を卒業後、ニクソン政権で経済機会