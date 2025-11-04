「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ドジャース奥さま会のメンバーも夫や婚約者、恋人とともにバスに同乗。歓喜を沿道のファンと分かち合った。スミス捕手の妻・カラさんは、長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんと一緒に一家でパレードに参加。お茶目で愛くるしい姿が奥さま会の中でもアイドルとなっているシャーロットちゃんは、ドジャーブルーの青いリボン、水色の短パン、白いブーツという服装