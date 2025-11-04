11月3日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・井上和が、影響を受けているという好きな漫画の名言を明かした。【関連】乃木坂46井上和、先輩・久保史緒里に“お揃いヘア”リクエストするも「フラれましたね」番組の中で、「映画や漫画で影響を受けた言葉はありますか？」というリスナーからの質問を受けた井上は、「私は『ハイキュー!!』というアニメ、漫画が好きなので」と前置きすると、同作