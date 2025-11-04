Snow Man 目黒蓮が『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式に登場した。 （関連：【写真あり】Snow Man 目黒蓮、『ベストジーニスト賞』2年連続受賞に喜び最初に報告したまさかの相手とは） 目黒は一般選出部門を受賞しており、2年連続受賞となった。受賞に際して「（去年）賞をいただいてから、もっとジーンズが好きになって、この1年で350日くらい履いていたと思います」とベストジーニストとし