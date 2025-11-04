「『その肥満、肥満症かも！』プロジェクト in 秋田」のイベント会場日本イーライリリーと田辺三菱製薬は、肥満症の啓発を目的とした一般生活者向けイベント「『その肥満、肥満症かも！』プロジェクト in 秋田」を、10月31日〜11月2日の3日間、イオンモール秋田で開催した。イベント会場では、肥満症をイメージしたオブジェや「メタボリックドミノ」をイメージしたドミノオブジェの展示のほか、来場者が気軽に参加しクイズで肥満と