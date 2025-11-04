サンフレッチェ広島は11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第４節で、江原FC（韓国）と広島サッカースタジアムで対戦した。初戦でメルボルン・シティ（オーストラリア）に２−０で快勝したが、２節は上海海港（中国）と１−１のドロー、３節は蔚山HD FC（韓国）に０−１で敗戦。白星発進も以降は勝点３が遠ざかるなか、江原との一戦を迎えた。３日前のルヴァンカップ決勝の柏レイソル戦（３−１