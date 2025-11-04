生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、着脱式のフライパンを軽量化した新シリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部通販サイトで11月上旬から発売する。2012年に販売を開始した「evercook（エバークック）」は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供