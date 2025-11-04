ロサンゼルス・ドジャース所属の山本由伸選手の名言「黙れマイアミ旅行」は、本当に言ったものであることが分かりました。【動画】山本由伸「黙れマイアミ旅行」「煽り方のセンスもタイミングも完璧すぎる」X（旧Twitter）では2025年11月2日、山本選手の「(言ってない)名言集」が話題に。「出所不明の名言」として、「黙れマイアミ旅行」が紹介されていました。しかし、オリックス・バファローズ公式YouTubeチャンネルの動画を確認