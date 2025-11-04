札幌市で女性が殺害され両親も死亡した事件で、3人には上半身を中心に刺し傷が複数あったことが4日、捜査関係者への取材で分かった。北海道警は、女性への殺人容疑で逮捕した弟（41）が両親の死にも関与した疑いがあるとみている。