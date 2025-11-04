広島―江原後半、先制ゴールを決め喜ぶ広島・加藤＝Eピースサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は4日、エディオンピースウイング広島などで東地区の1次リーグ第4戦が行われ、広島はホームで江原（韓国）に1―0で競り勝ち、2勝1分け1敗で勝ち点7とした。江原は2勝2敗で同6のまま。町田は本拠地でメルボルン・シティー（オーストラリア）に1―2で敗れて初黒星を喫し、勝ち点5から伸ばせなかった。メルボ