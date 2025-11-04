“50.8インチ”スクリーンが広がる未来のラグジュアリーミニバンメルセデス・ベンツ日本は2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」のプレスデーで新たなコンセプトカー「Vision V（ヴィジョンV）」を日本初公開しました。50.8インチのスーパースクリーンを備えた「ヴィジョンV」のインテリアJMS2025では、レクサスが次世代フラッグシップを示す「LSコンセプト」を発表し、“セダンからミニバンへ”