政府は４日、高市内閣の成長戦略の司令塔となる「日本成長戦略本部」の初会合を首相官邸で開いた。本部長に就いた高市首相は、人工知能（ＡＩ）・半導体や造船、航空・宇宙や防衛産業など１７項目の戦略分野を定めて官民で集中的に投資し、経済成長を実現する方針を示した。来年夏に新たな成長戦略をまとめる方針だ。首相は初会合で「『責任ある積極財政』の考え方の下、戦略的に財政出動を行う。日本経済の供給構造を強化する