兵庫・加古川市の国道で車12台がからむ事故があり、1人が車に取り残され救出されたが死亡し、15人がけがをしている。消防によると4日午後4時半過ぎ、加古川市加古川町友沢の国道250号・明姫幹線の交差点で、車12台がからむ多重事故が発生した。この事故で乗用車に1人が取り残され、消防が救出したが、その後、死亡が確認された。また、このほかに15人がけがをしているという。現場は明石市と姫路市を結ぶ片側3車線の幹線道路で、交