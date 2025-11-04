花王の薬用入浴剤ブランド「バブ」から、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコのデザインが登場します♡2025年11月8日より数量限定で発売される「バブ バブみ湯」は、見た目のかわいさだけでなく、疲労回復や冷え性にも効果的な本格派の入浴剤。人気キャラクターたちと一緒に、1日の疲れを癒すバスタイムを楽しめます。 バブとシナモロールの夢コラボが実現 © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL