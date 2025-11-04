旦那さんと一緒に生活をしていると、普段の行動にイライラすることもあるでしょう。それは言葉にしないと伝わらないことも多いものですが、いざ伝えてみると旦那さんが拗ねてしまうこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『今まで溜まっていた、旦那に対するイライラをぶつけました。・ご飯中にスマホをいじらないでほしい・食べ終わった食器は水で流すまでやってほしい（テーブルに置