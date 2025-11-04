ファントムシータが、11月に開催するAdo初のドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』のオープニングアクトに出演する。 （参考：ファントムシータが“アイドルの本質”を証明する――異端の物語の序章、日本武道館で見せた覚悟の意味） 本公演は、東京ドームと京セラドーム大阪にてそれぞれ2日間開催され、ファントムシータは4公演全てに出演する。なお、