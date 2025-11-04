耐震性の問題が指摘されている静岡市役所清水庁舎について、静岡市の難波喬司市長は11月4日、JR清水駅東口に移転・新築する方針を正式に発表しました。都市機能を集約し、「清水のまちの再生」を確実に進めていくべきだとしています。 【写真を見る】11月4日、難波市長は静岡市役所清水庁舎をJR清水駅東口に移転・新築する方針を正式に発表 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「ずいぶん長い間、改修するのか新築にするのかということで