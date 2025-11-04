告示が12月7日に決まった静岡県の伊東市長選挙に、11月4日、新人でスポーツトレーナーの石島明美氏（58）が立候補を表明しました。石島氏は市民との対話を重視して市政を透明化していきたいと決意を語りました。 【写真を見る】出馬を表明した石島明美氏 市長報酬の削減のほか、市民への現金給付など経済対策を掲げる ＜石島明美氏＞ 「私はしっかりと人々の目を見て人々の声を聞いて。人々の信頼を取り戻し