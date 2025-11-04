兵庫県加古川市の国道であわせて１４台の車が絡む事故があり、７０代の男性が死亡、けが人は子ども４人を含む１８人に上っています。４日午後４時半ごろ、加古川市の国道２５０号で車あわせて１４台が絡む事故がありました。消防によりますとこのうち１台の車を運転していた７０代の男性がその場で死亡が確認され、同じ車の助手席に座っていた７０代の男性も中等傷で病院に運ばれました。搬送された当時は意識はあったという