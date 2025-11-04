クマによる被害が全国で相次ぐ中、静岡県でも多くの目撃情報が寄せられています。専門家は、クマが人里に来る状況が続けば、冬眠しなくなる可能性もあると指摘します。 【写真を見る】静岡県で多くの目撃情報が寄せられているクマ 全国で相次ぐクマの被害。2025年度の死者は12人に上ります。静岡県内では11月1日、イノシシとニホンジカの狩猟が解禁されました。 ＜静岡県猟友会 金澤俊二郎会長＞ 「最近ちょっと皆さん、クマで