11月4日夕方、静岡県掛川市の県道交差点で乗用車同士が衝突する事故がありました。3人がけがをしていて、うち2人は意識不明の重体です。 【写真を見る】掛川市の県道交差点で起きた乗用車同士が衝突する事故(写真の一部を処理しています) 11月4日午後5時半頃、掛川市南西郷の県道磐田掛川線の交差点で、乗用車同士が衝突しました。 警察や消防によりますと、乗用車には、60代とみられる男女2人が乗っていて、全身を打ち、意識不