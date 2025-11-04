料金を値上げする美容室が増えている中、ヘアカット代が平日690円の美容室が店舗数を伸ばしています。その現場を取材しました。■ヘアカットが690円安さを実現できる理由は？4日、朝から混雑していたのは東京・自由が丘の美容室。手際よく進むカット。たった5分で…。店員「あと確認して終わりです」お客さん「あっという間。手際がいい」人気の理由は「早さ」だけではないようで…。店員「タイムサービスで690円になります」お