ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が１０月３０日にクランクアップした。１１月４日、公式インスタグラムが伝えた。最終回は１２月１４日の第４８回で１５分拡大版になるという。公式ＳＮＳは「祝撮影終了お疲れ様でした！」と書かれた垂れ幕の前で、蔦重役の横浜流星がほほ笑んでいる写真をアップ。老けメークもさることながら、役作りで減量したことがありありと伝わる頬のこけぶりが役者魂を感じさせる。