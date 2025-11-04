3連休最終日の11月3日、新潟市では地元の商店街を盛り上げようと、小学生が自ら考えた様々な企画を披露するイベントが行われました。 新潟市中央区の上古町商店街。廃業した銭湯の脱衣スペースを活用し行われていたのは、お菓子などの景品がもらえる釣りゲームやスーパーボールすくいです。開かれていたのは『こどもんぜん市』。上古町商店街を盛り上げようと、新潟小学校6年の児童が企画したもの