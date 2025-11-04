球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たし、松井秀喜以来の日本人ＭＶＰに輝いたドジャースの山本由伸投手が２日、自身のインスタグラムにナインにもみくちゃにされる写真とともに、ＴＵＢＥの「ＷＩＮＮＥＲＳＨＩＧＨ」という曲を添えた。６回１失点で勝利投手となった第６戦から、山本は連投で２回２／３を無失点に抑える衝撃の投球で周囲の度肝を抜いた。右腕は「みんなのためなら、まだまだ投げる！！最高の表情！！Ｗ