ダイソンは11月4日、ヒーターと扇風機の1台2役で使える「Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat」を発表した。ダイソン公式オンラインストア、家電量販店などで順次販売を開始する。直販価格は59,950円。Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat羽がなくとも風を部屋中に届ける「Air Multiplier」テクノロジーを搭載したファンヒーター。ダイソンの空調家電カテゴリーで最も売れている「Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 空気清浄