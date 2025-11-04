クマによる被害が各地で相次ぐなか、岐阜県では11月から新たにドローンで追い払う取り組みを実施します。 岐阜県によりますと、今年度の県内のクマの目撃件数は10月末時点で836件で昨年度全体の674件をすでに上回っています。 また、人への被害も昨年度3件に対しすでに4件起きています。 こうした状況を受け、岐阜県では11月から新たにクマを追い払うためにドローンを活用します。 具体的には人の生活圏