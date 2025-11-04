Diosのボーカル・たなかが、「ぼくのりりっくのぼうよみ」としてデビューした2015年から、結婚を経て、父親になった現在までの心境変化を語った。10年前、17歳でデビューした「ぼくのりりっくのぼうよみ」の存在は業界内に大きなインパクトを与えた。常田大希（King Gnu）やSKY-HIとコラボレーションを行うだけでなく、又吉直樹『花火』の編集担当者に見出されて『文藝春秋』にエッセイを寄稿するなど、その表現力や言語感覚は高く