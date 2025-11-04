前の話を読む。ユリはサトコを部屋にいれたミチオを責めたが、更に「3人で住んでいる」と、理解しがたい状況を説明するのだった。サトコに泣かれ、部屋にいれてしまったのだ、という。■そういうつもりじゃ…■「妹は家族」？■愛した男は逃がさない！■今カノよりサトコが有利…？涙に負けてドアを開けたミチオ。別れ話をするつもりが、あまりに喜ぶサトコの言動に押され気味です。サトコを傷つけないように話をはじめたミチオ。