乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。11月3日（月・祝）の放送では、愛猫とのエピソードを語りました。乃木坂46の井上和◆床暖房を付けました！井上：11月になりました〜！ 気づいたら“あと2ヵ月で今年が終わるぞ!?”というところですけど、東京もずいぶん涼しくというか、寒くなってきましたね。私は猫ちゃ