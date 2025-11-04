信州の豊かな食文化をPRするレセプションが先週、アメリカ・ニューヨークで開かれました。地元の輸入業者やレストラン関係者などが訪れ、長野県産の食材や地酒を堪能しました。長野県 関 昇一郎 副知事「今夜はおいしい料理に上質な日本酒、心を込めて長野の味をお届けします」長野県の食文化をPRするレセプション。ニューヨーク日本総領事館との共催で開かれ、「2回目」となる今回はみそや醤油、日本酒な