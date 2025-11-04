■これまでのあらすじ結婚を機に彼の海外赴任に同行すると告げた凜は、母の強い反対にあう。かつて母のために留学を諦めたことがある凜にとって、その反応は痛烈だった。祝福してくれる叔母からは、「結婚するのに親の許可なんて関係ない」と厳しくも温かい助言を受ける。けれど凜の中には、幼い日に「私がお母さんを守る」と誓った記憶が根を張っていた。その約束が、いまも彼女の自由を縛っているのだ。やがて叔母がかけた「後悔