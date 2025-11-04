アニメ「サザエさん」の磯野カツオの声で知られる声優の冨永みーなが４日、都内で行われた「アニメ東京ステーションの秋まつり」に出席した。アニメの魅力を語るトークショー。同じく声優の名塚佳織、山口智広らと共に声優になったきっかけとなった作品や好きなキャラクターについて話を交わした。山口は声優を志したのは大学生の頃だったと回想。「中学、高校の頃はあまりアニメは見ていなかった。深夜放送でアニメが流れて