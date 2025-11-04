◆ＡＣＬＥ▽第４節町田１―２メルボルンＣ（４日・町田ＧＩＯＮスタジアム）Ｊ１町田はホームでメルボルンＣ（オーストラリア）に１―２で敗れた。１次リーグは１勝２分け１敗で折り返した。まさかの光景から試合の幕が開けた。試合開始からわずか３２秒。ＤＦ昌子源がＧＫ谷晃生へのバックパスを送るが、パスコースがずれて前に出ていた谷の横を抜ける。谷が懸命に追いボールを出そうとしたが、ボールはそのままネットの