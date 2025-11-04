21:00 ブラジル鉱工業生産指数（9月） 予想N/A前回-0.7%（前年比) 5日 2:00 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演 5:00 NZ中銀半期金融安定報告 6:45 NZ雇用統計（2025年 第3四半期） 予想5.4%前回5.2%（失業率) 予想0.2%前回-0.1%（雇用者数増減（前期比）) 予想-0.2%前回-0.9%（雇用者数増減（前年比）) 米NY市長選 米主要企業決算 AMD、ファイザー