モデルとして活躍するトリンドル瑠奈（３１）が４日、自身のインスタグラムを更新。新たにスペースクラフトに所属することを報告した。トリンドルは「ご報告」とつづりはじめ、「この度、スペースクラフト・エージェンシーに所属する事になりました。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と記し、新たに所属することを明かした。またスペース・クラフトの公式サイトもトリンドルの所属を公表。「新たに所属決定！」と