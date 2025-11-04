根強いドル高とともに、きょうは円買いとポンド売りの動き加わる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、根強いドル高とともに、円買いとポンド売りが加わっている。円買いは東京市場でドル円が154円台半ばを抜け切れなかった状況で、片山財務相が型どおりの円安けん制発言を行ったことがきっかけ。加えて、日経平均や米株先物が下落するなどリスク警戒の動きがみられた。ロンドン時間にも欧州株がほぼ全面安商状となっており、