兵庫県加古川市の国道で、あわせて14台の車が絡む事故があり、70代の男性が死亡、けが人は子ども4人を含む18人に上っています。午後4時半ごろ、加古川市の国道250号で車あわせて14台が絡む事故がありました。消防によりますと、このうち1台の車を運転していた70代の男性がその場で死亡が確認され、同じ車の助手席に座っていた70代の男性も中等傷で病院に運ばれました。搬送された当時は意識はあったということです。このほか2歳か