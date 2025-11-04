高市首相の所信表明演説に対する、各党の代表質問が4日から始まり、就任後初めてとなる国会論戦が幕を開けた。笑みを浮かべて、本会議場に入った高市首相。最初の相手は、“元総理”の立憲民主党・野田代表だった。立憲・野田代表：ガソリン税の暫定税率の廃止、そろそろ決着をつけませんか。年内に廃止するとここで明言すべきではないですか。高市首相：いわゆるガソリンの暫定税率については、本年12月31日に廃止すること。不安