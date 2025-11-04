9月に都内の自宅マンションが火事になったタレント林家ペー（83）パー子（77）夫妻へのチャリティー公演「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集い」が4日、東京・品川区のきゅりあんで行われ、林家たい平（60）ら芸能界の仲間が集まった。最後のあいさつで、たい平は「今日はたくさんの人が集まってくれた」と感謝を伝え、「火事で突然の大被害を受けた（下のフロアの）方も来てくれた」と続けた。夫妻や火災で被害にあった人た