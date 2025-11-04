新潟市東区でタクシー運転手が殺害され、売上金を奪われた事件から11月で16年です。未解決事件をめぐり10月、愛知県では26年前の殺人事件の容疑者を逮捕。遺族は一刻も早い解決を願っています。事件は解決しないまま、16年が経ちました。〈遺族〉「短いのか長いのか。夢中で毎日過ごしていますので、長いといえば長い、短いといえば短い。複雑な気持ちです」2009年11月1日。新潟市東区でタクシー運転手、阿部次男さん