FIVE NEW OLDが、11月26日にデジタルEP『Forever is You EP』をリリースする。あわせて、11月5日にリードトラック「Sayonara (feat. Eminata)」を先行配信する。 （参考：FIVE NEW OLD、結成からの15年で向き合い続けた命題新たな旅の幕開け――ツアー『FiNO is』最終公演振り返る） 同EPには、東京国際フォーラムホールCにて開催された15周年ツアーのファイナルで初披露さ