【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、ソロ曲「ZERO GRAVITY」を11月4日に配信リリースした。 ■リリックビデオには2024年の武道館公演の映像を使用 「ZERO GRAVITY」は、ソロ初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』のテーマソングとして制作。 岩田自身が幼い頃からロマンを抱いてきた「宇宙」をコンセプトに、無限大な夢や情