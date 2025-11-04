（台北中央社）中華職業棒球大聯盟（台湾プロ野球リーグ、CPBL）は3日、統一ライオンズの林安可外野手（28）が海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請したと発表した。シーズン中は多くの日本の球団から熱視線が送られていた。左投げ左打ち。今季は1軍で90試合に出場し、330打数105安打23本塁打で打率は0.318をマークした。年間MVPの候補にも入っている。学生時代から海外でのプレーを考えていたという。2019年にドラフト1位