長年、日曜昼の時間帯を支えてきた各局の人気番組が次々と姿を消している。その象徴的な出来事がつい先日起きた。40年続く『アッコにおまかせ！』（TBS系）が来春をもって終了するという。「いわば“日曜昼の呪い”とも言える現象ですね。『アッコにおまかせ！』以外にも、『噂の！東京マガジン』（TBS系）は1989年10月にスタートし、31年半にわたって放送された後、2021年3月からBS-TBSに移行。また、『パネルクイズ アタック