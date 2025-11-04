FC町田ゼルビアは11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第４節でメルボルン・シティ（オーストラリア）と町田市立陸上競技場で対戦した。町田のスタメンは以下のとおり。GKは谷晃生、DFは昌子源、ドレシェヴィッチ、中山雄太、MFは望月ヘンリー海輝、増山朝陽、前寛之、下田北斗、FWは相馬勇紀、ナ・サンホ、オ・セフンという11人だ。ここまで１勝２分けと負けなしの町田。今大会２勝目を目ざす一