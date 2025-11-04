【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SPYAIRのUZが1stソロアルバム『STATE OF RHYMES』を12月10日にリリースする。 ■タイトルチューンはじめ全10曲がラインナップ 今年、結成20年＆メジャーデビュー15年を迎えたSPYAIRのメインコンポーザーとして、これまで100曲以上の楽曲を世の中に送り出してきたUZ。 デジタルシングル「Take My Wish」でソロデビューした2023年に5曲を発表