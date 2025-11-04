Photo: にしやまあやか こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。 バッグに求める条件は人それぞれですが、持ちやすさ、スマートなルックス、十分な収納力のこれら3つは多くの人に共通するポイントではないでしょうか。現在、販売中の「カンガルースリング」は、そんなわがままを受け止めてくれるスリングバッグ。普段使いから旅まで対応可能なその使い勝手を、実際に試してみたので詳しくご紹介